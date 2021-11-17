المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شاركت جهات صحية في الدولة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري، التي أقيمت في برج بلازا بمنطقة داون تاون دبي، بالتزامن مع الذكرى المئوية لاكتشاف «الأنسولين».

وتهدف الفعالية التي ترافقت مع إضاءة برج خليفة بالشعار العالمي للسكري، إلى تسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في رفع مستوى رعاية مرضى السكري، ومناقشة المبادرات والتقنيات المستقبلية لتعزيز التطور في طرق العلاج والوقاية في الدولة، وتحسين نتائج المؤشر الوطني للسكان المصابين بداء السكري.

ويتماشى هذا الحدث البارز مع الاستراتيجية الصحية للتعامل مع الأمراض المزمنة غير السارية، لتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات، تنفيذاً للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، الهادفة إلى ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض نسبة السكان المصابين بالسكري.

ويمثل الحدث منصة مهمة أسهمت في تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والشركاء والجمعيات المعنية بالسكري، لرفع صوت السكان المصابين بالسكري، ووضع خطط ومبادرات للوقاية، والدعوة إلى العمل للحد من انتشار هذا المرض، وتحسين جودة الحياة، ومناقشة السياسات والاستراتيجيات الوطنية والدولية لتعزيز خطة إدارة هذا المرض وعلاجه.

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