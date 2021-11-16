امرأة تعرض طفلها للتبني على "فيس بوك".. والسبب صادم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت أجهزة الأمن المصرية عن مفاجأة في واقعة قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها أحد الأشخاص وبرفقتهما طفل حديث الولادة.

وأضافت الوزارة أنه بمواجهتهما أقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة زواجها "عرفياً" من الثاني، وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته في نسب الطفل إليه، اختمرت في ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة في حالة الإبقاء على الطفل، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها.

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