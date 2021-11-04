جريمة بشعة تهزّ تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدمت سيدة تونسية على جريمة مروعة بعدما قامت بذبح طفليها، قبل أن تقدم على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث.

وبحسب إذاعة موزاييك فإن السيدة التونسية التي تجردت من مشاعر الأمومة، أقدمت على تلك الجريمة البشعة، تعيش في معتمدية أولاد حفوز التابعة لولاية سيدي بوزيد.

وأشارت إلى أن الجريمة التي هزت تونس، أدت إلى مقتل الابن على الفور بينما تم نقل الطفلة بشكل عاجل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياتها.

وأضافت أنه بعد ارتكاب الأم لجريمتها قامت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بغرض الانتحار إلى أنها نقلت هي الأخرى إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل وصولها.

و أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ، أن خلافا نشب بين زوجين قاطنين في منطقة أولاد حفوز من محافظة سيدي بوزيد، انتهى بوفاة طفل يبلغ من العمر سنة ونصفا على عين المكان، وإصابة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تم إسعافها لاحقا وإنقاذ حياتها، بعدما أقدمت والدتهما على طعنهما بسكين.

وأضاف الناطق الرسمي في تصريح للإعلام المحلي أنه بعد طعن ابنيها، ألقت الأم بنفسها من الطابق الثالث، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها إلى المستشفى، مضيفا أن النيابة العامّة أذنت بفتح تحقيق في الحادثة.



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