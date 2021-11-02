حفلات «دبي للإعلام» تستقطب أبرز نجوم العالم العربي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعيش مدينة دبي الإعلامية حالة انتعاش فني في نهاية نوفمبر عبر تقديم سلسة حفلات غنائية لكبار نجوم العالم العربي على مدار ثلاث ليال متتالية، حيث تفتتح السهرات الغنائية مع حفل الفنانة ماجدة الرومي، وذلك مساء 25 نوفمبر في إطلالة مميزة لها ضمن جولتها الفنية العربية، وذلك بعد اختتامها مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية.

ويطل بعدها قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر على الجمهور الإماراتي في اليوم التالي من الموسم، بحيث يغني للمرة الثانية في دبي بعد أن افتتح موسم «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي.

ويختتم الموسم حفلاته في الأمسية الأخيرة مع النجمين أصالة نصري وماجد المهندس، في سهرة خاصة تحمل أجواء مميزة. ويحتفل المهندس مع محبيه بإطلاق أجدد أغنياته ومنها «مسكين» والتي سيقدمها للمرة الأولى خلال الحفل.

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