فاتن موسى : مصطفى فهمي طلّقني غيابياً وعرفت بالخبر من مواقع التواصل !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تفاصيل طلاقها من الفنان المصري مصطفى فهمي، قبل أيام، قائلة إنه طلقها غيابيا وعرفت بالأمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت موسى، في منشور على صفحتها الشخصية في إنستغرام، أنها تلقت "نبأ طلاقها غيابيا من مصطفى فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي مساء أمس"، مضيفة "هكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن المواقع الاجتماعية".

وتابعت: "تفاجأت بالخبر تماما مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة أمس".

وأوضحت أنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى، وكان من الفترض أن يلحق بها مصطفى فهمي، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت، خصوصا وأنه كان مرتبطا بظروف تصوير وخشي من تصاعد الوضع الأمني هناك.

ونفت الإعلامية فاتن موسى التقارير التي قالت بحدوث خلافات بينهما، قائلة "لم تكن بيننا أي خلافات أو مشاكل تُذكر"، مؤكدة بأن فهمي لم يخبرها بالطلاق ولم يتفق معها على حقوقها حتى الآن.

وأردفت قائلة: "حتى هذه اللحظة، لم أخطر رسميا بالطلاق، وذلك بعد زواج دام بيننا نحو 6 أعوام".

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