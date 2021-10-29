بعد 40 سنة من المنع .. البرلمان الإيراني يناقش «دخول المرأة مدرجات كرة القدم»

المصدر: د ب ا

يعتزم البرلمان الإيراني أن يقرر قريبا ما إذا كان ينبغي السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم أم لا.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم، حسن قمرانيفار، قوله إن «الاتحاد الإيراني لكرة القدم قدم مسودة إلى البرلمان...إذا تمت الموافقة عليها، فستتمكن النساء من دخول ملاعب كرة القدم قريبا».. ولكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن النساء ممنوعات من حضور مباريات كرة القدم في الملاعب الإيرانية منذ أربعة عقود.

ويعتقد رجال الدين المحافظون في إيران أن النساء ليس لديهن شأن في الملاعب مع المشجعين الذكور المتعصبين وشعاراتهم المبتذلة.

ويبدو أن موافقة برلمان البلاد على مثل هذا القانون أمر غير مرجح للمراقبين بالنظر إلى أن المجلس التشريعي يسيطر عليه المتشددون.

وبعد ضغوط متزايدة من الفيفا، رضخت إيران في أكتوبر 2019 وسمحت لحوالي 4 آلاف امرأة بدخول ملعب آزادي في طهران، على الأقل لمباراة تصفيات كأس العالم ضد كمبوديا.

ولكن بعد بضعة أشهر، انتشرت جائحة فيروس كورونا في إيران ومنذ ذلك الحين تقام جميع مباريات كرة القدم بدون جمهور.

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