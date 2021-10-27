القرية العالمية تبدأ الترحيب بضيوفها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بدأت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى والأبرز للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أمس، في الترحيب بضيوفها مع فتح أبوابها إيذاناً بانطلاق موسمها السادس والعشرين، حيث يمكن لضيوفها الاستمتاع بأحدث الإضافات الترفيهية الجديدة، من بينها ما يزيد على 15 عرضاً مسرحياً جديداً، وتذوق أشهى المأكولات بطرق تقديم جديدة وخوض أروع تجارب التسوق في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي: «نرحبّ بضيوفنا في بداية الموسم الجديد للقرية العالمية بكامل جاهزيته واستعداداته، وندعو الجميع للاستمتاع معنا من قلب عالم الروائع بكل ما هو جديد ومميّز».

وحرصت القرية العالمية على تعزيز الخطّة الاستيعابية لزيادة عدد الضيوف المتوقّع في هذا الموسم عن طريق إضافة مساحات تزيد على 2500 متر مربع من الممرّات والشوارع، وزيادة مناطق الجلوس، والعديد من الأماكن المخصصة للاستمتاع بتناول الطعام مع الكثير من الإضافات والمعالم التي ستشكل محطات تصوير رائعة للضيوف. وقام فريق إدارة الترفيه في الوجهة بإضافة ما يزيد على 15 عرضاً مسرحياً جديداً ضمن أجندة العروض الترفيهية، إضافةً إلى ابتكارهم لأول عرض شيّق يضم مجازفات مائية في المنطقة تحت شعار «العرض الشيق: أبطال المرفأ».

كما ترحّب الوجهة هذا الموسم بانضمام شركائها وأصحاب المشاريع فيها الذين يمثلون ما لا يقل عن 80 ثقافة من حول العالم، وتتألق الأجنحة البالغ عددها 26 جناحاً هذا الموسم بواجهات جديدة وأجواء تنبض بالحياة ضمن عروضها الثقافية، مع استضافة جناح العراق الجديد كلّياً. وسيكون الضيوف على موعد لاكتشاف أكثر تجارب التسوّق روعةً من خلال ما يزيد على 3500 منفذ بيع من المحال التجارية.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً في موسمها الجديد من السبت إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل، وأيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية من 4 عصراً حتى الواحدة بعد منتصف الليل. وتغلق بوابات الدخول قبل نصف ساعة من موعد إغلاق القرية العالمية التي تخصص أيام الإثنين لدخول العائلات والسيدات فقط، إلا إذا تزامنت مع عطلة رسمية.

• إضافة مساحات تزيد على 2500 متر مربع وزيادة مناطق الجلوس.

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