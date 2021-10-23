مفتي مصري: لا يجوز للزوجة ولا للزوج التفتيش في تليفون شريكه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رد مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية في مصر، على سؤال ورده حول طلب الزوجة للزوج فتح هاتفه الخاص للتفتيش به، بأنه ليس من حق الزوجة أو الزوج ذلك.

وقال عاشور خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "لا يحق للزوجين ذلك؛ لأن ذلك من الأمور الشخصية والأمر بين الزوج والزوجة مبني على الثقة".

وأضاف عاشور: "طالما أن الزوج جيد والزوجة خلوقة لماذا التفتيش، ولكن لو هناك خطأ بسيط نقوم ونصلح، والتفتيش يؤدي إلى شكوك لا تنتهى وستظل الشكوك بينكما".

وأكمل قائلاً: "وإذا كنا نقول إن الشك في العبادة شك خطأ فما بالك في الشك في التعامل مع أخلاق الناس، والشك بين الزوجين فالحياة تكون بؤس، ولكن الأمور تبنى على الثقة والأصل حسن الظن".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news