ملكة بريطانيا ترفض جائزة ولقب "عجوز العام" وترد: عمرك هو ما تشعر به !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رفضت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عاما بلباقة لقب (عجوز العام) وهي جائزة تمنح تكريما لإنجازات الجيل الأكبر سنا، قائلة إنها "لا تعتقد أنها تستوفي المعايير ذات الصلة"، لقبولها.

ونشرت مجلة (أولدي) رد الملكة على اقتراحها بأنها تقتفي أثر المتلقين السابقين للجائزة، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور، والممثلة أوليفيا دي هافيلاند والفنان ديفيد هوكني.

ووفق "سي ان ان" جاء في رسالة من مساعد السكرتير الخاص للملكة، توم لينغ بيكر "تعتقد جلالة الملكة أن عمرك الحقيقي هو ما تشعر به، لذلك فهي ترى أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لتكون قادرة على قبول (اللقب) وتأمل في أن تجد متلقيا أكثر جدارة".

وأنهى بيكر الرسالة بعبارة "مع أحر تمنيات صاحبة الجلالة".

ولا تزال الملكة، التي ترملت هذا العام، تحتفظ بجدول مزدحم بالواجبات الملكية. فأمس الثلاثاء، التقت دبلوماسيين واستضافت حفل استقبال في قلعة وندسور لقادة الأعمال العالميين.

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