طفل يحضن جثة والدته لساعات بعد أن خنقها والده بـ"لي الشيشة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

غردت الناشطة النسوية اللبنانية حياة مرشاد في حسابها الخاص عبر موقع "تويتر"، حول حادثة قتل مواطن لبناني لزوجته بـ"لي الشيشة" أمام طفلهما (عامين ونصف)، حيث احتضن الطفل جثة والدته لمدة ساعات على أمل أن تعود إلى الحياة، من دون أن يدري الصغير المسكين أن والدته فارقت الحياة.

وكتبت مرشاد على "تويتر" تسرد الواقعة: "خنقاً بـ"نبريش أرجيلة"، قتلت اللبنانية أمل فقيه ابنة الـ33 عاماً على يدي زوجها وأمام أعين طفلهما (سنتين ونصف) الذي احتضن جثتها لساعات. أمل كانت على أبواب الانفصال عن زوجها رسمياً بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضده عقب تعرضها للضرب من قبله مراتٍ عدة".

خنقاً بـ”نبريش أرجيلة”، قتلت اللبنانية أمل فقيه ابنة الـ33 عاماً على يدي زوجها وأمام أعين طفلهما (سنتين ونصف) الذي احتضن جثتها لساعات. أمل كانت على أبواب الانفصال عن زوجها رسمياً بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضده عقب تعرضها للضرب من قبله مراتٍ عدة... #أوقفوا_قتل_النساء #لبنان pic.twitter.com/bjhLrOzkUy — Hayat Mirshad (@HayatMirshad) October 15, 2021

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