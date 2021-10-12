منافسات «لعبة الحبار» في أبوظبي.. المحبة تتجاوز دموية المسلسل الشهير (فيديو)

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

أقيمت في أبوظبي مساء اليوم مسابقات «لعبة الحبار»، التي نظمها المركز الثقافي الكوري في أبوظبي، وذلك بالتزامن مع إطلاق المسلسل الكوري الذي يحمل نفس الاسم على منصة «نتفليكس»، وتصدره قائمة الأكثر مشاهدة في الإمارات وفي كثير من دول العالم.

وشهد الحدث منافسة قوية جرت في أجواء من المرح بين المشاركين من الشباب والفتيات من مختلف الجنسيات، بعكس أجواء التوتر والصراعات الدموية التي شهدها المسلسل.



بلغ عدد المشاركين 30 متسابقا تم اختيارهم من 294 شخصا سجلوا للاشتراك، ومراعاة للإجراءات الاحترازية لمكافحة كوفيد -19، تم تقسيم المتسابقين إلى جلستين كل جلسة تضم 15 مشاركا. وقاموا بالتنافس في 5 ألعاب

وارتدى المتسابقون خلال اللعب قميص «تي شيرت» يشبه الذي ظهر في (لعبة الحبار)، أما منسقو الحدث فارتدو زي الجنود، كما تم استبدال الأسلحة الحقيقية بأخرى «لعبة» تطلق كرات من الاسفنج.

وأوضح المركز الثقافي الكوري أن تنظيم الحدث يهدف إلى تعريف سكان الإمارات على الثقافة الكورية، وعلى الألعاب التي ظهرت في المسلسل وهي ألعاب تراثية اعتاد أن يلعبها الصغار في كوريا قديماً وحتى الآن، تعزيزاً للتبادل الثقافي بين البلدين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news