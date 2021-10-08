إيقاف ممرض مصري عن العمل لتدخينه السجائر في مستشفى جامعي

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

أعلن المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية المصرية الدكتور عمرو الدخاخني، إيقاف ممرض عن العمل، بعد تداول صور له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يدخن سيجارة داخل استقبال المستشفى.

وأوضح الدخاخنى، أن ذلك مخالفاً التعليمات الواردة بمنع التدخين في كافة منشآت جامعة بنها والمستشفيات الجامعية، فضلا عن تشاجره مع أحد المواطنين الذي رفض تصرفه وإصراره على إشعال السيجارة وسط المرضى.

وقال المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إنه قرر وقف الممرض عن العمل وإحالته للتحقيق والتوصية بتوجيه أقصى عقوبة له، حيث أن ما حدث مخالف لكافة التعليمات والقرارات الصادرة بشأن منع التدخين في أروقة المستشفى، فضلا عن مخالفته لميثاق العمل الذي يقضي بعدم تعريض العاملين في المجال الطبي المرضى للأذى.

وتابع المدير التنفيذي، أنه لا أحد فوق القانون ومن يخالف اللوائح والقوانين يتم محاسبته بأقصى عقوبة وخاصة في مخالفة جسيمة مثل التي ارتكابها الممرض المشار إليه.

يذكر أن تداول رواد التواصل الاجتماعي، صوراً لممرض يقف في استقبال مستشفى بنها الجامعي ويدخن السجائر، ضارباً عرض الحائط بالتعليمات، كما طالبوا إدارة المستشفى بالتصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة الممرض المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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