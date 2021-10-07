أردني يطلق عروسته فور "عقد القران" لرفضها وضع الكمامة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر عريس اردني أقدم على تطليق عروسته في نفس جلسة كتب الكتاب (عقد القران) وبحضور نفس المأذون الشرعي، لرفضها وضع الكمامة بحجة أنها لا تريد أن"يخرب الروج".

وفي التفاصيل أن العريس طلب من زوجته وضع الكمامة بعد ان أوعز له موظف المحكمة الشرعية أكثر من مرة للالتزام بوضع الكمامة، ما دفعه أخيراً للصراخ عليها قائلاً "انت مبتسمعيش ؟" بعد ان كان قد همس لها اكثر من مرة لوضع الكمامة لكنها كانت ترفض بحجة ان الكمامة ستفسد أحمر الشفاه الذي وضعته. وهو ما استفز العروس وشقيقها، وأدى لمشادة كلامية انتهت بالطلاق. ورغم محاولة الحاضرين إصلاح الأمر إلا أن العريس غادر المحكمة الشرعية غاضباً دون أن يلتفت خلفه.



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