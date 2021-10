حوت يتقيأ .. فيقلب حياة رجل فقير إلى "مليونير" ! فيديو

أثبت صياد تايلاندي فقير أن كل شيء ممكن عندما يتعلق الأمر بالمال، فقد قلب اكتشاف مادة العنبر في قيء أحد الحيتان حياة الرجل رأساً على عقب، وجعله مليونيراً بين ليلة وضحاها.

وفي التفاصيل، عثر صياد تايلاندي يدعى نارونج بيتشارات على 30 كيلوجراماً من العنبر في قيء للحيتان على شاطئ سوراثاني، يقدر ثمنها بحوالي مليون دولار أميركي.

وأوضح نارونج، وفقاً لـ”العربية”، أنه عند عودته من رحلة صيد، رأى ما يشبه مادة لزجة بلون الكريم تطفو على الشاطئ. فسارع للتحقق مما إذا كانت المادة في الواقع هي قيء الحوت الأسطوري وذات القيمة الفائقة التي لا يمكن للعديد من الصيادين إلا أن يحلموا بالعثور عليها، وفق ما نقلت مواقع إخبارية محلية.

ويعتبر العنبر الموجود في قيء الحوت، المعروف أيضاً باسم “Amber of the Sea”، عنصرا أساسيا في صناعة العطور، وبالتالي فإن المادة مرغوبة للغاية من قبل الشركات المصنعة.

جدير بالذكر، أن الصيادين اعتادوا البحث عن حيتان العنبر من أجل الحصول على القيء، إلى أن دخلت قوانين حماية الحيتان حيز التنفيذ.

