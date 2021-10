آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين (فيديوهات)

أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان أن الإعصار المداري "شاهين" يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا.

وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم/ ساعة)، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة اليوم الأحد.

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما حذرت من ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، عن قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، وأكدت على ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الزاهية بولاية مطرح، حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم.

من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أن فرق الإنقاذ استجابت لـ9 بلاغات حول احتجاز أشخاص داخل سياراتهم بمحافظة مسقط نتيجة الأمطار الغزيرة. وتمكنت من إنقاذ 25 شخصا، وجميعهم بصحة جيدة.

ووفق موقع "روسيا اليوم" تم إنقاذ 7 أشخاص جراء دخول مياه الأمطار إلى منزلهم بولاية مطرح، وهم بصحة جيدة.

وأكد المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في المنازل تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إخلاء مستشفى النهضة تحسبا لأي ارتفاع لمنسوب المياه، وإخلاء المنطقة التجارية بالقرم والمنازل المحيطة بها التي قد تتأثر من جراء ارتفاع منسوب المياه.

وفي وقت سابق، قالت سلطنة عُمان إنها متأهبة بالكامل لمواجهة تأثيرات إعصار شاهين، الذي من المتوقع أن يدخل في بحر عُمان وبعدها لسواحل السلطنة، مسببا الرياح العالية والأمطار.

حيث عطلت الحكومة والقطاع الخاص الدوام ليومي الأحد والاثنين، فيما تم تحديد مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.

ووجه السلطان هيثم بن طارق، أمس السبت، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية للإعصار شاهين.

وبدأ مستخدمو موقع "تويتر" بنشر مقاطع فيديو من محافظات عمانية مختلفة تظهر ارتفاع الأمواج إلى مستويات غير معتادة، بالإضافة إلى تساقط المطر.

