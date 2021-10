تمساح يلتهم طائرة "درون" حلَّقت فوق رأسه لتصويره .. فيديو

في مشهد صادم قفز تمساح من الماء والتقط طائرة دون طيار (درون) أثناء قيامها بتصويره في بحيرة بمدينة داروين شمال أستراليا.

ووقع الحادث غير المعتاد أثناء قيام هيئة الإذاعة الأسترالية بتصوير فيلم وثائقي بمناسبة الذكرى الخمسين لحظر صيد التماسيح في الإقليم الشمالي.

من جانبه، قال مصور هيئة الإذاعة الأسترالية، داني هيرست، إن التمساح قفز من الماء وأمسك بالطائرة دون طيار وسحبها تحت الماء.

وروى تفاصيل الواقعة، قائلاً "رفعت الطائرة دون طيار فوق بحيرة صغيرة بالقرب من كروكوديلوس بارك، وكانت جميع التماسيح فزعة، ولكن كان هناك تمساح واحد على متحفز ويراقب الطائرة. وفكرت باستغلاله فهو في مكان ثابت، يمكنني الحصول على بعض اللقطات الجيدة له"، مضيفاً "ضبطت الدرون وحركتها فوقه، وبينما كنت أفعل ذلك، نظرت إلى الأعلى باتجاه البحيرة ورأيت تمساحا في وضع عمودي خارج الماء، وسمعت صوت الضجيج الكبير لفكي التمساح وهما يطبقان على الطائرة".

كما تابع "نظرت إلى وحدة التحكم الخاصة بي وتأكدت أن الشاشة كانت دون إشارة ولا يوجد اتصال. عندها أدركت تماما أن الطائرة الجديدة انتهت".

هذا وتم العثور على "الدرون" وعليها آثار العض بعد أسبوعين على ضفاف نفس البحيرة، وفق موقع "العربية".

