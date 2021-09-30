المتعافون من كورونا قد يواجهون مشكلة تغير لون الشعر إلى "أشقر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يواصل فيروس كورونا المستجد تحوره مع ظهور طفرات جديدة، فقد ظهرت أعراض أخرى واضحة لدى بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد، تتمثل بتغير لون الشعر وتأخر نموه، وفقا لموقع “فونتانكا“ الروسي.

وبدأ لون شعر امرأة من سكان مدينة سان بطرسبورغ يتحول إلى الأشقر، كما رصدت حالة مماثلة في موسكو عندما لجأت امرأة إلى مختصة جلدية لمعاناتها من نفس المشكلة.

ويقول الخبراء إنه لا يوجد تفسير لهذا سوى مرض “كوفيد -19″، وربما ينبغي دراسة تأثيره على بنية بصيلات الشعر، لكن تأثير الفيروس على لون الشعر لم يتم فهمه بعد من وجهة نظر علمية.

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