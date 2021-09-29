سائق شاحنة متهور يتسبب بكارثة في المدينة المنورة (فيديو)

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

تسبب سائق شاحنة متهور، بكارثة في المدينة المنورة، حيث قتل 4 أشخاص، وإصاب 9 اشخاص آخرين بشكل بالغ قد يهدد حياتهم، إثر اصطدام شاحنته بمركبات متوقفة على الإشارة الضوئية. وتداول مدونون ونشطاء فيديو من مسرح الحادث كشف أن السائق كان يقود الشاحنة بسرعة عالية ولم يكبحها حتى ارتطمت بالسيارات المركونة.

وذكرت صحيفة "الرياض" نقلا عن المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة 997 تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في إشارة مرور، مؤكدا أنه تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية على الفور.

وأشارت الصحيفة إلى أن سائق الشاحنة وهو باكستاني الجنسية انطلق من مدخل المدينة المنورة وتم رصد السيارة مسرعة بشكل كبير عن طريق إحدى الكاميرات. وأكدت أنه يجرى التحقيق معه لمعرفة أسباب عدم سيطرته على الشاحنة.

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