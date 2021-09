أكبر نافورة في العالم تحتفل بـ«إكسبو دبي» بمشهد فريد في تمام الساعة «20:20»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ذي بوينت»، وجهة التسوق والترفيه على واجهة «نخلة جميرا» البحرية من «نخيل»، أنها ستحتفل بافتتاح إكسبو 2020 دبي بمشهدية فريدة من نوعها تقدمها «نافورة النخلة»، وعرض للألعاب النارية، في الأول من أكتوبر المقبل في تمام الساعة 20:20.

وبالشراكة مع «إكسبو 2020 دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، تُعتبر «ذي بوينت» واحدة من ثلاث وجهات مختارة في الإمارة للاحتفال بافتتاح الحدث العالمي الذي يستمر لستة أشهر.

وسيستمتع الزوار بعرض النافورة الذي يتميز بألوان «إكسبو» الرسمية، في حين ستتمايل أعمدة المياه فيها على أنغام أغنيته الرسمية التي تحمل عنوان This is Our Time (هذا وقتنا)، يليه مشهدية رائعة بالألعاب النارية. وسيستمر بثّ أغنية «إكسبو» على مدار العام في «نافورة النخلة.



