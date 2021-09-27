روجينا تعلق على أزمة فيديو الرقص مع راغب علامة: زوجي يتفهم موقفي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت الفنانة روجينا، وجود أي خلافات بينها وبين زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على خلفية فيديو رقصها مع النجم اللبناني راغب علامة في حفله الأخير في مصر.

وقالت روجينا، لبرنامج «اى تي بالعربي»، إن زوجها من محبي الفنان راغب علامة، وهو متفهم تماما موقفي، مشيرة إلى أن الانتقادات جاءت بسبب غيرة جمهورها عليها.

وتعرضت روجينا لهجوم حاد من قبل متابعيها نتيجة رقصها، الذي وصفه متابعوها بـ«الجريئ»، إضافة إلى ظهورها بفستان أبيض قصير، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها روجينا بهذا الشكل حسب تعليق متابع آخر.

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