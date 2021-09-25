القبض على مقيم تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، أنه تم توثيق ذلك، وجرى إيقاف المتحرش واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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