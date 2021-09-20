«من سيربح المليون» القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى.. بحضور «الوزير قرداحي».. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

فازت الفنانة المصرية سمية الخشاب مع الفنان السعودي ناصر القصبي بمبلغ مليون ريال سعودي في برنامج "من سيربح المليون".

وعرضت قناة MBC1 حلقة استثنائية من البرنامج احتفالا بعيد MBC الثلاثين من تقديم جورج قرداحي، حيث جرى تصويرها في لشبونة البرتغالية، بحضور أبرز وجوه MBC وإعلامييها.

وتمكنت الخشاب والقصبي من حصد الجائزة الكبرى في حلقة خاصة من البرنامج، بمناسبة الاحتفال.

وحسب "العربية.نت"قام بتقديم الحلقة مقدم البرنامج لسنوات، الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، الذي تولى منصب وزير الإعلام في لبنان مؤخرا.

والتزم النجوم المشاركون بمسابقة المليون بكل تفاصيلها وشروطها وقوانينها، مستعينين بصديق أحيانا، أو تصويت الجمهور وهو كان من الحضور الموجود بالاستيديو وهم وجوه مجموعة MBC وإعلامييها وأهل الصحافة والإعلام.

سمية الخشاب وناصر القصبي فازا بقيمة المليون ريال سعودي في نهاية الحلقة. وكانت سمية قبل بدء الحلقة شاركت صورة لها برفقة ناصر القصبي على تويتر اكتفت بالتعليق عليها "ابشر يا الغالي".

ونشرت سمية الخشاب صورا لها من حلقة "من سيربح المليون"، عبر حسابها على موقع "أنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "كسبنا المليون"، كما أنها حرصت على تهنئة جورج قرداحي بتوليه حقيبة الإعلام في الوزارة اللبنانية الجديدة.

وقامت أيضا سمية بالغناء خلال الفقرة أغنية "أنا عايزة لامبورغيني لونها أحمر فاقع"، ما دفع بجورج أن يطلق عليها لقب "ملبن مصر"، وبعدها قال ناصر "أتا أستأذن".

وسيتم التبرع بالمليون ريال سعودي لصالح الأعمال الخيرية.

وشهدت الحلقة الاستثنائية من برنامج "من سيربح المليون" مشاركة فنانين آخرين، هم ظافر العابدين مع ريم عبدالله، ويسرا مع باسل خياط، وآسر ياسين مع أمينة خليل.

فبداية الحلقة كانت مع الثنائي يسرا وباسل خياط اللذان قررا أن ينسحبا بعد أن جمعا 250 ألف ريال سعودي.

الفقرة الثانية جمعت ظافر العابدين بريم عبدالله، حيث كشف ظافر أنه بدأ يتحضر لتصوير الجزء الثالث من "عروس بيروت"، بالإضافة الى انتهائه من تصوير فيلم سينمائي في تونس، بينما أعلنت ريم أنها تجهز نفسها لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "العاصوف".

كما اجتمع كل من أمينة خليل وآسر ياسين لاختبار معلوماتهما مع جورج، حيث نجحا في الإجابة على بعض الأسئلة وأخفقا في بعضها الآخر.

وتم تصوير الحلقة في مدينة لشبونة البرتغالية، الأربعاء الماضي.

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