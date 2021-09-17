أستاذة عقيدة في «الأزهر» تثير الجدل بتصريحات «صادمة» حول الانتحار

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت استاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف موجة واسعة من الجدل، بعد تصريحات اعتبرت «صادمة» حول الإنتحار على خلفية حادثة «فتاة مول سيتي ستارز» التي هزت مصر.

وقالت الدكتورة آمنة نصير، لموقع «القاهرة 24» إن «المنتحر عامة ليس كافرا لأنه مات على دينه، إلا أنه جاحد وقنوط من رحمة الله»، لافتة إلى أن البعد عن الأهل هو أحد أسباب الانتحار بين الشباب.

وشهد «مول سيتي ستارز نصر» بالقاهرة حادث انتحار لفتاة ألقت بنفسها من طابق مرتفع. وأفادت تحريات المباحث بأن الفتاة انتحرت بسبب خلافات ومشاكل أسرية، إذ كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من منزل أسرتها قبل واقعة وفاتها بقرابة 6 ساعات.

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