كتابة وأداء مسرحي على هامش معرض «جبران» في «بيت الحكمة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ينظم «بيت الحكمة»، بالتزامن مع «معرض إطلالة على الروح»، الذي يحتفي بالمسيرة الإبداعية للأديب والفنان العالمي جبران خليل جبران، ورشتين إبداعيتين: الأولى تقود المشاركين لتعلم فنون ومهارات الكتابة، فيما تفتح الثانية الباب أمام الموهوبين للتعرف إلى مهاراتهم في التمثيل والأداء المسرحي، وذلك بالاستناد إلى الأعمال الإبداعية لأحد الشخصيات العالميّة في القرن الـ20.

وتستلهم ورشة فنون الكتابة من الرسائل التي بعثها جبران إلى مي زيادة، ومسار العلاقة العاطفية التي ترسّخت بينهما، عبر هذه الرسائل التي صدرت تحت عنوان «الشعلة الزرقاء»، وتوفر فرصة لاستكشاف أدب الرسائل وتحليل خصائصه وسماته، حيث يجسّد الكتاب جماليات كتابة جبران وبلاغته وأسلوبه، وسيقرأ المشاركون مقتطفات من الكتاب ليكون مصدر إلهام يحفزهم على كتابة الرسائل.

ويستكشف المشاركون في ورشة الأداء المسرحي تقنيات الحوار والتمثيل، حيث يمكنهم اختيار مقتطف من كتاب جبران «النبي» لتأديته على خشبة المسرح أمام الجمهور، ما يساعدهم على صقل مواهبهم في فنون الأداء المسرحي.

ويشهد معرض «إطلالة على الروح: جبران خليل جبران»، إقبالاً جماهيرياً لافتاً، حيث يحتفي بحياة الكاتب والأديب والفنان جبران خليل جبران، وبإسهاماته الفنية الكبيرة، من خلال عرض 34 عملاً فنياً أصلياً حتى السادس من يناير 2022.

ويشمل المعرض 15 لوحة فنية تعرض لأول مرة، إلى جانب اللوحات المرسومة بالألوان الزيتية والجواش، والمائية، و«الاسكيتشات» المرسومة بالفحم، إضافة إلى بعض المقتنيات الشخصية للفنان، التي تضم أربعة دفاتر مخطوطة، ومجموعة ألوان مائية مع حامل اللوحات، فضلاً عن بعض المسودات لأعمال جبران، وأبرزها كتاب «النبي».

يشمل المعرض 15 لوحة فنية تعرض للمرة الأولى، ولوحات مرسومة بالألوان الزيتية والجواش، والمائية، و«الاسكيتشات» المرسومة بالفحم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news