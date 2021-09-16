تعرّف على أذكى سبعة شعوب عربية.. وأقل دولة ذكاء في العالم

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كان الحديث عن أصل الذكاء وكيفية قياسه هو موضع بحث بالنسبة لمئات العلماء عبر التاريخ، وبالرغم من الإجماع العلمي على موضوع أن الذكاء أمر نسبي ومصطلح واسع للغاية يصعب تحديده؛ إلا أن مقياس الـ IQ الشهير هو أكثر ما استخدم واعترف به في هذا المجال.

وكشف مؤخراً عن قائمة بترتيب أذكى الشعوب العربية (حسب نقاط الـ IQ)، بناءً على دراسة أجريت بين 2002-2006 من قبل عالم النفس البريطاني ريتشارد لين والبروفسور الفنلندي تاتو فانهانين، حيث شملت الدراسة أكثر من 80 بلدا.

والجدير بالذكر أن الباحثين قد لاحظا في الدراسة وجود علاقة متبادلة بين الدخل القومي ومستوى الذكاء كما لاحظوا وجود ترابط بين مستوى الذكاء ومعدلات النمو الاقتصادي والثروة القومية.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت هونغ كونغ المركز الأول عالميًا، محققة متوسط ذكاء يبلغ 108 نقطة. بينما جاءت كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية في المراتب الثانية والثالثة على التوالي. بينما كانت جمهورية غينيا الاستوائية هي أقل دولة على مقياس الذكاء (أي كيو) على مستوى العالم.

وعربيا جاء في المرتبة الأولي العراق الذي حقق 87 نقطة على مقياس الذكاء، بينما كانت الكويت في المركز الثاني حيث حصل على 86 نقطة، بينما كانت اليمن في المرتبة الثالثة، حيث كان متوسط نقاط ذكاء شعبها في مقياس الـ iq يقارب من 85 نقطة.

وفي المركز الرابع تعادلت أربع دول عربية، لتحقق شعوبها نقاطا متساوية على مقياس الذكاء، وهي الأردن والمغرب والإمارات والسعودية، حصل كل منها على متوسط ذكاء يبلغ 84 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news