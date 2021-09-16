السيارة لاتزال الخيار رقم «1» للألمان للذهاب إلى العمل

المصدر: فيسبادن ■ د.ب.أ

لاتزال السيارة أهم وسيلة نقل للركاب في ألمانيا في طريقهم إلى العمل.

فبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، أمس، قال 68% من الألمان إنهم ذهبوا إلى عملهم العام الماضي بسياراتهم؛ حتى إذا كانت المسافة قصيرة.

وذكر مكتب الإحصاء أن نحو 13% من الألمان استخدموا على نحو منتظم وسائل النقل العام مثل الحافلات أو الترام أو مترو الأنفاق أو القطار للوصول إلى العمل، بينما ذهب نحو 10% من الألمان إلى عملهم على متن دراجة.

ويستند المكتب في بياناته إلى إحصاء يُجرى كل أربع سنوات، ولم تتغير نسب استخدام وسائل النقل تقريباً مقارنة بالمسح الأخير في عام 2016. وتتعلق بيانات عام 2020 بـ38.9 مليون شخص من إجمالي 41.6 مليون شخص يعملون في ألمانيا.

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