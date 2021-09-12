«المهن الموسيقية»: لم نتراجع.. الغناء بـ «الفلاشة» ممنوع

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

بعد عزم عدد من مطربي المهرجانات، مثل عمر كمال وحمو بيكا، إحياء بعض الحفلات الغنائية، وانتشار أقاويل أن النقابة ستلغي قرار منع الغناء عبر الحفلات لأي مطرب عن طريق مسجل صوت أو فلاشة بطريقة البلاي باك، بعد تصاعد أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، وتراشقهما بالألفاظ عبر الحفلات الغنائية، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، أمس، بيانا صحافياً تؤكد فيه أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل قراراتها الأخيرة، وشددت على أنها ماضية في تنفيذ كل القرارات التي تصبّ في مصلحة أعضاء جمعيتها العمومية.

وجاء بيان النقابة كالتالي: «‏تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية، عدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو من دون قصد، ما يثير عدم الوضوح لدي البعض وتعارض المعلومات مع الواقع».

وأكد نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر، أن النقابة حازمة في قراراتها التي اتخذت للإصلاح، وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال، مشدداً على تطبيق قرار منع الغناء بالفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وأضاف الفنان هاني شاكر أن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالباً بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها، وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارات جديدة خلال الفترة الماضية، بشأن إحياء المطربين حفلاتهم الغنائية، مؤكدة أنه يشترط الأداء والغناء بوجود فرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين، وممنوع الغناء على أي فلاشة أو مسجل صوتي.

وعلى جانب آخر، كشف مصدر مسؤول بالنقابة أن حسن شاكوش تقدم، أخيراً، بتظلم على قرار منعه من الغناء وسحب تراخيصه.

ومن المقرر النظر في تظلمه في أول جلسة لمجلس النقابة، حتى يُبت في أمره، ولم يتقدم رضا البحراوي بأي تظلم حتى الآن مثل شاكوش، وأوضح المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أنه غير مسموح للمطرب بالغناء على المسرح باستخدام الفلاشة، ويسري هذا القرار على أي فنان يغني داخل جمهورية مصر العربية أو يعيش بها حاملاً جنسية أخرى.

وتابع أن من يخالف هذا القرار سيعرّض نفسه لمنعه من الغناء بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

وقوبل القرار بحالة من السعادة عند الكثير من المطربين، الذين يغنون بشكل حقيقي على المسرح من دون الاستعانة بمسجل صوت أو فلاشة ومنهم المطرب محمود العسيلي الذي علق على القرار على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «‏قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جداً من نقابة المهن الموسيقية، وأتمنى أنه ينفذ بحزم، لأن دا هيفرق جداً في المنافسة والذوق العام وهيرجع يشغل كتير من الموسيقيين تاني».

• هاني شاكر: النقابة حازمة في قراراتها، ولا تتناقلوا معلومات غير صحيحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news