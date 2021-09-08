3 محاور في ندوة «تحوّلات الرواية الإماراتية»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تُنظم إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة 13 الجاري ندوة بعنوان «الرواية الإماراتية من سرد الماء والصحراء إلى سرد الإنسان» في قصر الثقافة.

وسيشارك في الندوة روائيون وأكاديميون سيتناولون ثلاثة محاور رئيسة هي: الرواية وجماليات الاستجابة إلى متغيّرات الواقع، وتجليات التجريب في الرواية المعاصرة، والرواية الإماراتية الآن.. سيرة الإنسان.

وقال رئيس دائرة الثقافة، عبدالله العويس: «تشهد الساحة الأدبية في الإمارات تنامياً مستمراً، لذا ننظم ندوات أدبية تكون قادرة على قراءة التحوّلات في الرواية والقصة»، مشيراً إلى أن الملتقيات الأدبية منذ انطلاقها واكبت حركة السرد المحلي والعربي عبر سلسلة فعاليات.

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