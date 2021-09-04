"غوغل" تعثر على نداء استغاثة قديم مكتوب على الرمل في صحراء الأردن .. فمن الذي ضاع عام 2019 ؟ .. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

رصدت خرائط "جوجل"، نداء استغاثة بطول 150 قدما رسمت في صحراء محافظة معان، جنوب الأردن.

وشارك أحد مستخدمي تطبيق الخرائط صورة تعرض إشارة "SOS STRANDED"، وهي دلالة تعني وجود أشخاص تقطعت بهم السبل ويحتاجون المساعدة.

ونشر مستخدم للتطبيق عبر قناته على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يوثق فيه وجود نداء الاستغاثة مرسوما على الأرض، في الصحراء الأردنية.

وقال المستخدم إن أحد الأشخاص أبلغه بوجود تلك العلامة في ذلك المكان، وأنه لا يمكن رؤية ذلك النداء (SOS)، إلا من خلال طائرة أو قمر اصطناعي أو من الفضاء، مشيرا إلى أنه "أي من كان قد رسم هذا النداء فقد كتبه باللغة الإنجليزية".

وأوضح أن حرف "S" الذي تم رسمه من نداء "SOS"، بناء على مساحة المنطقة، يبلغ طوله نحو 27 قدما، لافتا إلى أن تلك الإشارة تم رسمها عام 2019.

وإذا ما ذهب مستخدم تطبيق خرائط "جوجل" إلى الأسفل قليلا من نداء الاستغاثة، الذي يبعد نحو 15 كيلو مترا عن منجم الشيدية التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، في محافظة معان، فسيجد كلمة "NO".

ولفت المستخدم إلى أن موقع النداء يظهر ضمن مسارات مبعثرة، ولا يمكن تحديدها بالضبط ما إن كانت قد رسمت على أحد الطرق، وفقا لموقع "ديلي ستار" البريطاني.

وأثار هذا الاكتشاف اهتمام آلاف المشاهدين والمهتمين، حيث تساءل أحد الأشخاص ما إذ كان قد تم إبلاغ السلطات الأردنية آنذاك بوجود تلك العلامة.

ويمكن لأي من مستخدي تطبيق خرائط "جوجل" الاطلاع على العلامة من خلال الإحداثيات التالية: 29.772778,36.231667

والجدير بالذكر أن بالبحث باستخدام خرائط "جوجل" يجلب اهتمام الكثيرين للبحث عن مواقع غريبة في شتى أنحاء العالم، حيث صُدم بعض الأشخاص بمواجهة لقطات غريبة تم التقاطها، كما وصف البعض تلك اللقطات بأنها تشبه الخيال.

وفي الآونة الأخيرة، برزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"انستغرام"، مقاطع فيديو يتداولها المستخدمون لمواقع مثيرة للدهشة والاستغراب، للقطات أخذت عبر الأقمار الاصطناعية، توثق في بعض الأحيان صورا طريفة وأخرى اعتبرها البعض مثل الألغاز والتي تحتاج إلى تفسير.

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