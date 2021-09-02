سمية الخشاب تطالب بسنّ قانون يمنع الإنجاب إلا برخصة من الحكومة !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثارت النجمة سمية الخشاب عاصفة من الجدل على موقع تويتر، بعد أن طالبت بإجبار أي زوجين على عدم إنجاب أطفال إلا بعد الحصول على "رخصة"، يتم منحها بعد التأكد من قدرة الزوجين ماليا واجتماعيا ونفسيا على تربية أطفال ورعاية الجيل الجديد، وقالت أن من يفشل في الاختبار يتوجب عليه الخضوع لدورة تدريبية لتأهيله لتحمل مسئولية رعاية الصغير.

الفنانة سمية الخشاب التي خرجت من زيجاتها المعلنة بدون إنجاب أطفال، غردت عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي يتعمل لهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشء كويس للمجتمع؟

وتابعت قائلة: واللي يسقط في الامتحان يعملوا له therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم.

واتفقت سمية مع تعليق لمتابعة يطلب عدم الإنجاب إلا بعد مرور فترة لا تقل عن عام ونصف من الزواج، وقالت المتابعة: انا بطالب عدم انجاب اطفال الا لما يمر على الزواج سنة ونص سنتين اقل شي عشان يتعرفوا على بعض كويس يفهموا بعض ويتأسس مستقبل لاطفالهم الجايين مو يجيبوهم ويرموهم فالدنيا ويلا انتو وحظكم.

بينما خالف متابع راي سمية مؤكدا أن الاختبارات الورقية لا تضمن التربية السليمة، وأضاف: الإجابة على الاختبارات الورقية والدراسات والكورسات ليست شرط لتربية سليمة، التربية السليمة تأتي من الاهتمام والتركيز ومواكبة العصر وتطوراته يعني ننسي شوية هواية جمع الفلوس والخروج والفسح اليومية والمظاهر الاجتماعية الكاذبة فى معظم اوقاتها هنربي كويس وهنطلع اجيال مستقيمة.

يذكر أن سمية بدأت تستغل منصتها على موقع تويتر لتوجيه نصائح إلى النساء فقط، أغلبها يتضمن نقدا مباشرا للرجل، وسبق أن أثارت ضجة كبرى، عندما اشتبكت مع قضية "الاغتصاب الزوجي" التي تم طرحها ضمن أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكي، وأكدت سمية أن عقد الزواج "ليس كافيا" لإجبار الزوجة على تلبية رغبات زوجها.

سمية أطلقت تغريدة غاضبة من الأراء التي تؤيد موقف محمد فراج بشخصية مؤنس، الذي اصر على الحصول على حقوقه الزوجية من زوجته هنا وتجسدها منى زكي، رغم رفضها، وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: ‏مستغربة أنه في ناس متعلمة أو على الأقل عندها درجة من الإنسانية وبيقولوا مفيش حاجة اسمها اغتصاب الزوجة أنا دافع مهر.. دافع مهر إيه هي بهيمة أنت شاريها ولا هترجعونا بقي لزمن الجواري؟؟!!".

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