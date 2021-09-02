هلا_بالسفر.. «يونيفرسال ستديوز» تدشن أكبر مدنها الترفيهية في الصين

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

افتتحت شركة الإنتاج السينمائي الأميركية العملاقة يونيفرسال ستديوز في الصين، أمس، أكبر مدينة ترفيهية تابعة لها على الإطلاق، إذ شارك في الافتتاح عدد من المدعوين.

ومن المقرر فتح أبواب المدينة أمام الجمهور في 20 سبتمبر الجاري.

وتقع مدينة يونيفرسال بكين ريزورت في ضاحية تونجشو على بعد نحو 30 كيلومتراً من وسط العاصمة بكين.

وتضم المدينة فندقين كبيرين و24 مسرحاً و37 موقعاً مستوحاة من الأفلام الشهيرة التي أنتجتها الشركة مثل «هاري بوتر» و«كونج فو باندا» و«الحديقة الجوارسية» إلى جانب 80 مطعماً، و30 متجراً.

وتأمل المدينة في جذب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً. وبحسب تقارير إعلامية بلغت استثمارات المدينة نحو 50 مليار يوان (7.7 مليارات دولار).

يُذكر أن «يونيفرسال» تمتلك مدناً ترفيهية في هوليوود وأورلاندو وسنغافورة وأوساكا باليابان.

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