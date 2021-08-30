تشارلي واتس.. مسيرة 60 عاماً في دقيقتين

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

أصدرت فرقة «رولينج ستونز» مقطع فيديو تأبينياً لتشارلي واتس، بعد وفاة عازف الدرامز بالفرقة عن عمر 80 عاماً، الأسبوع الماضي.

وتوحد عالم موسيقى الروك آند رول لتحية واتس، بعد وفاته بسلام محاطاً بأسرته في أحد مستشفيات لندن، الثلاثاء الماضي.وشارك زملاؤه في الفرقة تأبينهم الخاص، ونشرت فرقة «رولينج ستونز» مقطع فيديو لتكريم الراحل.

وأظهر المقطع - الذي تبلغ مدته دقيقتين، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي - لقطات مجمعة لواتس من مسيرته التي استمرت نحو 60 عاماً مع الفرقة، من بداية مشواره الفني إلى الجولات الحديثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news