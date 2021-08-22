محمد رمضان يفجع بخبر وفاة .. ويلغي جميع حفلاته

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأحد، وفاة حماته، والدة زوجته نسرين عبد الفتاح، التي غيبها الموت في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد صراع مع المرض.

ونشر محمد رمضان خبر وفاة حماته عبر حسابه الشخصي في موقع إنستغرام، عبر صورة عائلية جمعته بزوجته نسرين ووالدتها.

وطالب محمد رمضان جمهوره، بالدعاء لوالدة زوجته، معلقا على الصورة "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم والدة زوجتي".

وتابع محمد رمضان "أسألكم الدعاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته. العزاء اليوم بمسجد الحامدية بعد صلاة المغرب".

من جانبه، كشف محمود رمضان، شقيق ومدير أعمال الفنان محمد رمضان، أن والدة نسرين تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وتم نقلها للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى قبل أن تفيض روحها لبارئها.

وقرر الفنان محمد رمضان إلغاء جميع حفلاته في الساحل الشمالي والعودة إلى القاهرة لتشييع حماته إلى مثواها الأخير، وذلك بعد يوم من إحياء حفلته الغنائية في غولف بورتو مارينا بالساحل.

يذكر أن محمد رمضان كان قد تزوج من نسرين أبوالنجا عام 2012، وأنجب منها طفلا وطفلة هما علي وكنز.

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