التحقيق مع بريتني سبيرز في ضرب عاملة منزل

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

بدأت الشرطة في مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا الأميركية تحقيقاً مع مغنية البوب الأميركية بريتني سبيرز في جنحة ضرب، بعد أن أبلغت إحدى العاملات في منزلها أن مغنية البوب ​​ضربتها أثناء نقاش. وقال الكابتن إريك بوشو، قائد شرطة مقاطعة فينتورا، إن الحادث وقع يوم الإثنين، حيث اتصلت العاملة بالشرطة في أعقاب الواقعة وقدمت بلاغاً. ورفض بوشو أن يوضح على وجه التحديد كيفية احتكاك سبيرز بالعاملة جسدياً، وفقاً لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وتابع بوشو أن العاملة لم يظهر عليها أي علامات مرئية على حدوث إصابة، وسيجري إرسال التحقيق الى المدعي العام للمقاطعة لاتخاذ القرار.

ولم يستجب ممثلون عن سبيرز على الفور إلى طلب الصحيفة للتعليق على الاتهام.

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