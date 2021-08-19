وفاة صاحب أغنية "أخاصمك آه" لنانسي عجرم

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

توفي اليوم الملحن المصري محمد سعد صاحب أغنية "قول تاني كده وأخاصمك آه" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأغنية "سيد الغاليين" لراغب علامة.

وتوفي الملحن، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، عبر حسابه على فيسبوك خبر الوفاة.

وقال "أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعاه الفنان حمادة هلال عبر فيسبوك "الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض ‏في ميزان حسناتك، أخي وصديقي الملحن محمد سعد ‏اسألكم الدعاء".

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