أزمة جديدة بسبب مشاركته مع ميشيل موروني.. محمد رمضان: ماحدش بيملى عيني

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

أزمة جديدة غير متوقعة يواجهها الفنان محمد رمضان حاليا بسبب إعلانه التعاون مع الفنان الإيطالي ميشيل موروني بطل الفيلم الشهير ( 365 يوم ) والذي أثار الجدل لجرأته الكبيرة واعتبار البعض له أنه يصل للإباحية ، وانتقد البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي هذا التعاون وطالبوا رمضان بالتراجع ولكن رمضان لم يلغ التعاون ولم يكلف نفسه عناء الرد على الأقاويل المهاجمة له. وفي تصاعد جديد للأزمة حرر المحامي أيمن محفوظ بلاغا أمام النائب العام المصري ضد الفنان محمد رمضان لإلغاء حفله المقبل بالساحل الشمالي والذي يعود به مضان من جديد بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف حفلاته. وأعرب المحامي عن رفضه صمت نقابة المهن الموسيقية.

و جاء في بيان رسمي من نقابة المهن الموسيقية على الهجوم على محمد رمضان لتداول خبر مشاركة الإيطالي في الحفل، أن الفنان الإيطالي لن يشارك في الحفل الذي من المقرر أن يحييه رمضان بالساحل الشمالي في الفترة المقبلة،

بينما سيشارك الفنان الإيطالي ميشيل موروني مع رمضان في أغنية جديدة من المقرر طرحها في الفترة المقبلة ، وروج لها رمضان والفنان الإيطالي عبر صفحاتهما الرسمية بمواقع التواصل الأجتماعي ليحدث بعدها جدل كبير بين مؤيد ومعارض لمشاركة رمضان مع موروني

وميشيل موروني هو عارض أزياء وممثل ومغن إيطالي بدأت مسيرته الفنية بالمشاركة في أفلام إيطالية وبولندية، ولكن لمع نجمه عام 2020 بعد بطولته لفيلم 365 days الذي تم تصنيفه كفيلم إباحي و عُرض عبر منصة نتفليكس وتحولت شهرة ميشيل، لتصبح عالمية بدلًا من كونها محلية وأصبح له ملايين المعجبين، وشارك ميشيل قبل ذلك في أدوار مهمة ورئيسية على المسرح، كما شارك في الموسم الحادي عشر من النسخة الإيطالية من برنامج كما «Dancing with the stars» المعروف عربيًا بـ«الرقص مع النجوم»، واحتل فيه المركز الثاني.

ومن جانب آخر طرح محمد رمضان، أحدث أغانيه على الله، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وصور الأغنية وسط مواقع حقيقية بدوية وشارك بالكليب بدو حقيقيون، وتقول كلمات الأغنية "على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله، أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها، هاتلي شلة وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعة بايظة هنرجعها.. أنا الحقيقي دي الحقيقة، على المزيكا لساني أطول من برج إيفل، حطيت على الوحش عديت الليفيل، أنا كابوسك Egyptian eagle، أنت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل، منا ماشي على الله، على الله على الله، أنا ماشي فيها كدا على الله، على الله على الله، مالقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي، ماحدش بيملى عيني.. دايما بشغل ماتشغلشي، مين فيكوا بيا محلمش، مين فيكوا شافني ماقلدش، بتفكر فيا ماتكدبشي، مين فيكوا جالي وماخسر".

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