بلقيس تلتقي «نفسها» في دبي.. أول فنانة عربية في متحف الشمع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف متحف الشمع في دبي عن مجسم المطربة بلقيس، في وجهة «مدام توسو» التي ستفتح أبوابها قريباً لاستقبال الزوار داخل «بلوواترز» دبي.

وفي لحظات خاصة التقت بلقيس بالمجسم الشمعي الذي يمثلها في حفل رسمي خاص أقيم بالشراكة مع «مدام توسو» داخل منتجع «سيزرز بالاس دبي» من قلب جزيرة «بلوواترز».

وأعربت بلقيس عن سعادتها بالكشف عن مجسمها في المتحف، مضيفة «شعور كبير بالفخر والسعادة كوني أول فنانة عربية تقف جنباً إلى جنب مع مجسم شمعي مذهل يمثلني في الوجهة الأكثر جاذبية مدام توسو».

وأضافت «هذا المجسم الشمعي الرائع ينبض بالحياة بأدق التفاصيل الخارجية التي تحاكي ببراعة مظهري وترسم ملامح شخصيتي بشكل استثنائي».

وبابتسامة مميزة مع ثوب فاخر؛ تجسد شخصية «بلقيس» الشمعية بذكاء مظهرها المتألق وشخصيتها، ويعزز هذا التكريم مكانتها كعضو في الموسيقى العربية. سيحتل المجسم الشمعي للفنانة «بلقيس» موقعاً متميزاً بين أشهر نجوم السينما والموسيقيين من جميع أنحاء العالم داخل غرفة الحفلات الخاصة بأهم وأشهر الشخصيات العالمية، إذ تتميز بالتصاميم الداخلية الفاخرة على هيئة واحة صحراوية ساحرة. وأعلن المتحف أنه يمكن للضيوف أخذ الصور التذكارية بجانب المجسم الشمعي لـ«بلقيس» ثم الاستمتاع بحلبة الرقص التفاعلية.

من جهتها، قالت مدير عام «مدام توسو» دبي، ساناز كولسرود: إن «بلقيس من أهم أيقونات الموسيقى في المنطقة، ولا يسعنا الانتظار حتى يقابلها ضيوفنا الكرام ليقضوا أمتع الأوقات في عالم الأضواء والشهرة لدى الوجهة الأكثر جاذبية عالميّاً التي ستفتح أبوابها للزوار قريباً هذا العام».

وأضافت «يتمتع المجسم الشمعي للفنانة بلقيس الذي ينبض بالحياة بأدق التفاصيل المذهلة؛ إذ بذل قدر كبير من الجهد في تصميمه من قِبل أمهر النحاتين لدى مدام توسو الذين سافروا إلى دبي قبل بدء العمل مرة أخرى في لندن؛ لتوثيق 500 من أدق القياسات، إذ أمضوا ثلاثة أشهر في تصميم ونحت ذلك المجسم الشمعي بمهارة فائقة والقيام بتركيب خصلات شعر حقيقية بدقة متناهية خصلة تلو الأخرى».

يشار إلى أن المتحف يقع داخل جزيرة بلوواترز الشهيرة، وتُعد أول تجربة لدى «مدام توسو» في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن تفتح الوجهة أبوابها للزوار في وقت لاحق من العام الجاري، إذ ستوفر تجربة ترفيهية تفاعلية مميزة، ما يمنح الزوار فرصة لالتقاط الصور التذكارية بجانب المشاهير المفضلين لديهم، وقضاء أمتع الأوقات في عالم الأضواء والشهرة الساحر بصحبة 60 نجماً، بما في ذلك 16 من أحدث التماثيل الشمعية التي تمثل أشهر شخصيات الوطن العربي.

بلقيس:

• «المجسم ينبض بالحياة بأدق التفاصيل التي تحاكي ببراعة مظهري وترسم ملامح شخصيتي».

منطقة نابضة بالحياة

يقع متحف «مدام توسو» بجوار «عين دبي»؛ أكبر عجلة ترفيهية في العالم، إذ ستعزز من شأن هذه المنطقة النابضة بالحياة لتصبح واحدة من أهم الوجهات جذباً للسياح في دبي.

• 60 نجماً سيضمهم المتحف المنتظر افتتاحه قريباً.

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