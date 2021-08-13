أمير كرارة: في فيلم "موسى" هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

علق الفنان المصري أمير كرارة على فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي، داعيا إلى "الاستعداد لعالم سينمائي عربي".

وفي منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، كشف كرارة عن مكالمة هاتفية مع ميمي، قائلا: "لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي.. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده".

وأضاف: "بس بعد ما شوفت فيلم موسى أول مرة.. عايز أقولكم إنكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد، واستعدوا لعالم سينمائي عربي، استنوا ملاك الموت، ليفل تاني للوحش".

يذكر أن فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، ومن إنتاج سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الغرافيكس العالمية، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الذي يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة.

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