"باربي" تحتفل بإلفيس بريسلي وترتدي زيه ووشاحه الاحمر

المصدر: رويترز

تحتفل باربي بملك الروك اند رول إلفيس بريسلي بطرح دمية ترتدي زيه الشهير ولها مظهره المميز.

وترتدي الدمية، التي تصنعها شركة ماتيل، ملابس بريسلي المميزة بصورة النسر الأمريكي على الظهر وبالتطريز ووشاح أحمر.

وارتدى بريسلي هذا الزي في العديد من حفلاته.

وصدرت أول أغنية منفردة لإلفيس وهي (هارت بريك أوتيل) عام 1956 وأصبحت أول أغنية له تبيع أكثر من مليون نسخة، ويأتي بعدها ألبومه الأول (إلفيس بريسلي) والذي احتل المركز الأول في قائمة بيلبورد لألبومات أغاني البوب.

ودخل إلفيس تاريخ عالم التلفزيون والترفيه في عام 1973 بأول بث حي حول العالم عبر الأقمار الصناعية لحفل شاهده جمهور يتراوح بين مليار ومليار ونصف شخص في 40 دولة تقريبا.

وتوفي بريسلي في 16 أغسطس عام 1977 في منزله في جريسلاند في مدينة ممفيس بولاية تنيسي.

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