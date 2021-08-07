بعد صراع مع المرض أربعة أشهر .. دلال عبد العزيز ترحل قبل أن تعرف بوفاة زوجها

المصدر: د ب ا

توفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز اليوم السبت عن عمر ناهز 61 عامًا بعد صراع مع المرض، امتد لنحو أربعة أشهر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أعلن ذلك الفنان حسن الراداد، زوج إيمي سمير غانم، ابنة الراحلة، عبر صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم، قائلا: «توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز».

وتأتي وفاة الفنانة الكبيرة بعد قرابة ثلاثة أشهر على وفاة زوجها الفنان سمير غانم جراء إصابته بفيروس كورونا أيضا، وهو الأمر الذي تم اخفاءه عنها حتى ساعة وفاتها.

كما أعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج دنيا سمير غانم، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، والدة زوجته.

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