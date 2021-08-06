إلقاء القبض على حسن شاكوش في الساحل الشمالي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أخلت النيابة العامة، سبيل المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، بعد القاء القبض عليه والتحقيق معه بسبب قيادة سيارة دون لوحات في الساحل الشمالي.

أكد شاكوش أمام النيابة العامة أن السيارة ملكا له وليس لديه الأن مستندات تفيد بملكيته، فقررت النيابة حجز السيارة وطالبت المباحث جمع التحريات حولة ملكيه المطرب للسيارة من عدمه، كما قررت النيابة إخلاء سبيله بعد ساعات من القبض عليه. بحسب " المصري اليوم"

وشاهدت الأجهزة الأمنية أمس الخميس سيارة "لاند روفر" بيضاء اللون، دون لوحات معدنية أثناء دخولها أحد المنتجعات في الساحل الشمالي، وتبين أن قائد السيارة المطرب الشعبي "شاكوش" وعندما طالب ضابط المرور من قائد السيارة الاطلاع علي التراخيص، رد شاكوش قائلا إن السيارة جديدة بدون أوراق فتم تحرير محضر والتحفظ عليه وعرضه علي النيابة العامة.

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