الموت يفجع فايز السعيد بوالده .. وبرقيات عزاء من الجمهور والفنانين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نعى الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، عبر حسابه على "انستغرام" والده السعيد النقبي، الذي ودع الدنيا اليوم، حيث كتب السعيد: "والدي في ذمة الله .. انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له"، ولقي الخبر، فور إعلانه، تفاعلاً واسعاً من قبل زملاء السعيد ومتابعي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بادروا إلى تقديم واجب العزاء، ومن بينهم الفنان حسين الجسمي، الذي كتب عبر تويتر: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، للأخ والصديق العزيز الفنان فايز السعيد وأسرته الكريمة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والده"، وكذلك الفنان عيضة المنهالي الذي كتب: "إنا لله و إنا إليه راجعون .. أحسن الله عزاءكم بو حمدان .. و أحسن الله عزاء العائلة الكريمة"، كما تقدم بالعزاء الفنانة هيفاء حسين، وفاطمة الحوسني، والمخرجة نهله الفهد، والفنانة فيفيان مراد، والشاعر عبد الله الملحم، وكذلك نهى نبيل، والفنانة بلقيس.

كما تلقى السعيد تعازي محمد جاسم الهاجري، المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الذي كتب عبر تويتر: "خالص العزاء والمواساة للاخ الغالي الفنان فايز السعيد، بوفاة والده عسى الله أن يرحمه برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان وأن يجبر الله قلوبكم على هذا المصاب الجلل .. إنا لله وانا اليه راجعون"، كما كتب المخرج بسام الترك عبر تويتر: "إنا لله وإنا اليه راجعون . البقاء لله والد أخي وصديقي الفنان فايز السعيد، رحمه الله، ربي يصبركم على فراقه وأن يتجاوز عنه ويغفر له".

وكان السعيد النقبي، والد الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، قد تعرض خلال الشهر الماضي لوعكة صحية، كشف عنها الفنان فايز السعيد عبر "انستغرام، دون التصريح عن تفاصيلها، مكتفياً بالدعاء لوالده وداعياً جمهوره للدعاء له، حيث نشر صوراً جمعته بوالده في مناسبات سابقة.

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