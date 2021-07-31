فنانة يابانية توثق الألعاب الأولمبية بالكمامات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

لفتت فنانة يابانية أنظار العالم، بتجارب مبدعة استلهمتها من أجواء للألعاب الأولمبية المقامة حالياً في «طوكيو»، وبينما يستقبل الملايين حول العالم الحدث احتفت الفنانة، تاتسويا تاناكا، باستقبال بلادها للحدث الرياضي الأعرق عالمياً من خلال أعمال جمعت فيها بين الرياضات المعتمدة في البطولة وبين فكرة «كورونا» وتأثيرها في العالم، وكيف أسهمت الجائحة في تأجيل الدورة الماضية.

الفنانة اليابانية محترفة في مجال الفن المصغر، استخدمت أقنعة الوجه الطبية «الكمامات» لتقديم توثيق لأبرز الألعاب التي تتضمنها هذه الدورة من البطولة الأولمبية، حيث حولت الفنانة القناع الأزرق إلى حوض سباحة، وطيات القناع الطبي تبدو كممرات سباحة طبيعية، وكمامة خضراء لتجسد مسار سباقات الجري، وتحولت كمامة أخرى إلى تجسيد لبطولة الوثب العالي.

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