عاد للمقابلة بعد أن انسحب احتجاجاً.. عمرو خالد: أنا نضجت بعد إعلان الدجاج ولن أعود للإعلانات !

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

انسحب الداعية المصري عمرو خالد من برنامج "سؤال مباشر" اليوم على قناة العربية احتجاجاً على بعض الأسئلة التي وجهها له مذيع البرنامج خالد المدخلي.

وكان الداعية المعروف قد حاول في الحلقة، التي أذيعت قبل قليل، التملص من كثير من الأسئلة التي حاصره بها المذيع وتحديداً عن علاقته بجماعة "الإخوان" المحظورة، وموقفه من ثورة يناير المصرية، كونه كان من المحرضين على إسقاط حسني مبارك.

وحاول خالد التهرب من كل الأسئلة التي تدور في مجال توجهاته السياسية السابقة واللاحقة متذرعا بأنه يريد الحديث عما يشتغل عليه الآن، وهو مجال "الروحانيات" كما أسماه.

وعند الحاح المذيع في طلب إجابات على اسئلته قام عمرو خالد عن كرسي الحوار الذي كان يُنقل من بيته في مصر واعتذر عن إكمال المقابلة.

لكنه عاد بعد أقل من دقيقتين وجلس على الكرسي، طالبا من المذيع الالتزام بمحاور الحديث، عن "التسامح والإحسان في الإسلام".

وكشف عمرو خالد أنه نادم على إعلان الدجاج الذي قدمه على شاشة التلفزيون، وأنه لن يعود للإعلانات أبداً.

وقال أنه مر بأحداث صعبة في حياته غيّرته بشكل كامل نحو الروحانية، وأنه نادم على أشياء كثيرة في حياته، مؤكداً أكثر من مرة أنه نضج ولم يعد "عمرو خالد القديم".

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