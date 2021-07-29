«مفاجآت دبي» صيف مملوء بالمرح والترفيه

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قدّمت «مفاجآت صيف دبي» عروضاً ترويجية وفعاليات ترفيهية مباشرة، حيث تحمل «مفاجآت صيف دبي» هذا العام العديد من التجارب المميزة، والفعاليات الترفيهية المباشرة لسكان دبي وزوّارها، والمنتشرة في أنحاء الإمارة، فيما تتنوّع هذه التجارب والعروض لتلبي أذواق كل أفراد العائلة، وتمنحهم فرصة الاستمتاع بصيف مملوء بالمرح والترفيه.

ويشارك 30 مطعماً من أشهر مطاعم دبي، في أسبوع المطاعم خلال الصيف، ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، حيث تقدم عروضاً ترويجية مميزة لجميع أفراد العائلة، من 11 حتى 21 أغسطس المقبل.

أما عشاق فيلم «الجوكر»، إنتاج هوليود الشهير، والحائز جائزة الأوسكار، فهم على موعد مع عرض مباشر للفيلم في «دبي أوبرا»، يومي 10 و11 أغسطس المقبل، حيث تعزف الأوركسترا موسيقى الفيلم في حفل مباشر بالتزامن مع عرض الفيلم.

ويستضيف مسرح مركز دبي التجاري العالمي، يوم 3 سبتمبر المقبل، الفنانة لينا شماميان، المغنية والمنتجة ومؤلفة الأغاني، لتشارك موسيقى الجاز التي تشتهر بها مع جمهورها في دبي.

ويمكن للمصورين الطموحين، الراغبين في اكتساب مهارات إضافية في فن التصوير الإبداعي، أن يحظوا خلال «مفاجآت صيف دبي» بفرصة الالتحاق بدورة تدريبية في فن التصوير وأساسياته، واكتساب المهارات النظرية والعملية، ضمن المخيم الصيفي لليافعين، برعاية شركة «الخليج فوتو بلس»، ما يسهم في تطوير مهاراتهم في هذا المجال، حيث سيقام في المخيم مقر الشركة في «السركال أفنيو» خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس المقبل.

كما يتيح «مهرجان أورا الفني» لمواهب الإمارة فرصة مشاركة إبداعاتهم في السوق المجتمعي، اليوم وغداً، حيث يتضمن المهرجان منصات عرض وأنشطة وفعاليات ترفيهية مباشرة.

وتتضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، التي تستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل، العديد من العروض الترويجية والفنية، وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة في الدورة الحالية من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة السياحة والترويج التجاري بدبي (دبي للسياحة)، بجميع إجراءات الصحة والسلامة التي تشمل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام «مفاجآت صيف دبي» هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيس، بطاقة «ماستر كارد» من بنك رأس الخيمة الوطني، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، و«دبي القابضة»، و«طيران الإمارات»، و«إينوك»، و«اتصالات»، وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، و«ميركس»، ونخيل (ابن بطوطة مول، وذا بوينت، ونخيل مول، وسوق التنين 2).

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