مصر.. شاهدوا الجثة تتحرك وتتنفس خلال الدفن فعادوا بها إلى المستشفى

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حالة من التخبط والخوف عاشها أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، أثناء دفن أحد المواطنين بمقابر المدينة، حيث فوجئوا بتحرك جثمان المتوفى داخل «النعش»، وذلك أثناء أداء صلاة الجنازة أمام المقابر، أعقب ذلك حالة من الهرج بين المشيعيين، انتهت إلى إخراج الجثة من النعش، ومحاولة إفاقته، قبل العودة به إلى المستشفى.

وأكد شهود عيان بحسب صحيفة "الوطن" أنهم شاهدوا الجثة تتحرك داخل «النعش»، وبعد إخراجه من الكفن، شعر المشيعيون بنفس يخرج من فمه، وصدره يتحرك، مما دفعهم إلى سرعة التوجه به إلى مستشفى إدكو، لتوقيع الكشف الطبي عليه، ولكن أكد لهم الأطباء أنه ميت بالفعل منذ فترة، فعادوا به مرة أخرى إلى المقابر، وحدثت حالة من التخبط بين الأهالي حول دفنه مرة أخرى، فطالب أهله الانتظار حتى الصباح، لعله يكون في غيبوبة ويفيق مرة أخرى، ومنهم من أكد أن إكرام الميت دفنه ولا داعي للانتظار، بعد تأكيد طاقم طبي كامل أنه قد توفي بالفعل، وتم دفنه هذه المرة.

وأكد مصدر طبي أن تصريح الدفن تم استخراجه عقب توقيع الكشف الطبي على المتوفى، ولا يوجد خطأ في ذلك، مشيراً إلى أن أهل المتوفى عادوا بجثته مرة أخرى، وتم توقيع الكشف الطبي من قبل طاقم كامل بمستشفى إدكو، وتبين أنه ميت منذ فترة، وأن ما حدث مجرد «أوهام» سيطرت على عدد من أفراد أسرة المتوفى.

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