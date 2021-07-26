ملابس تقي من «كورونا»! والقضاء الاسترالي يتدخل بغرامة كبيرة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

فرضت القضاء الاسترالي غرامة مقدارها 2.6 مليون جنيه استرليني على شركة استرالية زعمت أن ملابس تنتجها تقي من التقاط فيروس كورونا. وكانت شركة «لورنا جين» قد أعلنت أن الثياب التي تروجها تستخدم تقنية تحول دون التقاط مرتديها الجراثيم.

وقال القاضي الذي نطق بالحكم إن هذا الادعاء «استغلالي، يتصيد الزبائن ويشكل خطورة عليهم». وأضاف مدير الشركة، بيل كلاركسون، أن مورد البضاعة قد ضللها، وأنهم اشتروا منه بضاعة لا تفي بما روج عنها.

وأضاف بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»: «جعلونا نعتقد أن التقنية التي تستخدم في الملابس قد بيعت في أماكن أخرى في أستراليا والولايات المتحدة والصين وتايوان وإنها تقي من البكتيريا والفيروسات. كنا نعتقد أننا نقدم لزبائننا شيئا مفيدا».

وكانت الشركة قد غرمت بمبلغ 40 ألف دولار أسترالي الأسبوع الماضي من قبل سلطة تنظيم ومراقبة البضاعة العلاجية.



وجاء في بيان السلطة أن "هذا النوع من الإعلانات يمكن أن تكون له آثار ضارة على المجتمع الأسترالي، بخلق شعور زائف بالأمان مما يشجع الناس على أن يكونوا أقل حرصا بخصوض النظافة والتباعد الاجتماعي.

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