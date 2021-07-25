توجيه بإيقاف الأنشطة الموسيقية "الصاخبة" في مطاعم ومقاهي مكة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت مصادر عن صدور توجيهات بإيقاف الأنشطة الموسيقية والغنائية داخل المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي بمكة المكرمة. حيث بدأت تنتشر ظاهرة ارتفاع أصوات الموسيقى بشكل صاخب ومزعج.

وأوضحت المصادر لموقع «عاجل» السعودي، وجود عدد من المقاهي التي ترفع أصوات الموسيقى بشكل لافت، واغلب مرتاديها من فئات الشباب والفتيات حديثي السن، فضلا عن أن البعض منهم لم يبلغ السن القانوني 18 عامًا. علما أن الهيئة العامة للترفيه لا تمنح تراخيص موسيقية أو غنائية داخل العاصمة المقدسة.

وأكدت المصادر ،صدور توجيهات بإيقاف تلك الأنشطة الموسيقية والغنائية والتنبيه على أصحاب تلك المنشآت بعدم إقامة أي نشاط موسيقي أو غنائي داخل المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي، محذرة من أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للجزاء.

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