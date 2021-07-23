مغني راب أمريكي شهير يشتري كوكباً فضائياً أكبر من المشتري!

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت المغنية الكندية كلير بوشيه المعروفة باسم "غرايمس" أن مغني الراب الأمريكي ليل أوزي فيرت بصدد شراء كوكب فضائي، مما سيجعله أول إنسان يمتلك كوكباً في التاريخ، وفق إذاعة "مونت كارلو" الدولية.

ويقع هذا الكوكب، الذي أطلق عليه اسم WASP-12b، على بعد 870 سنة ضوئية عن الشمس و522.6 سنة ضوئية من كوكب الأرض ضمن ما يعرف بـ"كوكبة الأعنّة". وهو لا يشبه أي عملاق غازي معروف حتى الآن، ويقال إنه يحتوي على كميات كبيرة من المعادن المتنوعة وربما حتى الماء وهو أمر نادر للغاية بالنسبة لكوكب بهذا الحجم.

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية، فإن هذا الكوكب هو عملاق غازي اكتشف العام 2016 ويدور حول نجم من نوع النسق الأساسي G (وهي أنواع تتباين بحسب النوع الطيفي ودرجة الضياء والكتلة) ويستمر العام فيه ما يزيد قليلاً عن أربعة أيام، أما درجة الحرارة، فتتجاوز 1000 مئوية.

كما أن ما يميزه عن الكواكب الأخرى هو كثافته. فعلى الرغم من أن حجمه يبلغ 1.4 مرة حجم كوكب المشتري إلا أنه لا يمثل سوى خمس كتلته، مما يجعله أقل الكواكب الخارجية كثافة التي تم اكتشافها على الإطلاق.

ورداً على تغريدة "غرايمس"، وهي شريكة الملياردير إلون ماسك وأم أحد أطفاله، رد مغني الراب بالقول "حاولت مفاجأة الجميع وما زلت أعمل على ذلك". لكن "غرايمس" عادت وغردت بالقول إن "الأوراق الرسمية اكتملت تقريباً لتجعل من ليل أوزي فيرت أول إنسان يمتلك كوكباً".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news