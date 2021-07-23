لهذه الأسباب.. على كبار السن التوقف عن أكل اللحوم الحمراء فوراً

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

يمكن أن يؤثر نوع الطعام على ذاكرة كبار السن وصحة القلب وقوة العظام لديهم وخاصة تناول اللحوم الحمراء، وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل تجنب اللحوم الحمراء أمرا ضروريا لكبار السن:

1. منع سرطان القولون: يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع تقدم العمر، خاصة عند الرجال والنساء فوق سن 65، ويمكن أن يؤدي تناول اللحوم الحمراء إلى الإصابة بسرطان القولون، ولهذا السبب يجب أن يتناول كبار السن المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف.

2. تقليل مخاطر الإصابة بالزهايمر: يمكن أن يؤدي تناول اللحوم الحمراء إلى رفع مستويات الحديد في دماغ كبار السن، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويتراكم الحديد في مناطق المادة الرمادية في دماغ كبار السن، وكلما زاد تناول اللحوم الحمراء زاد الضرر الذي قد يصيب الخلايا العصبية.

3. زيادة الدورة الدموية: الأسماك الدهنية والفواكه والمكسرات والخضروات الورقية هي أفضل الأطعمة لكبار السن الذين يرغبون في زيادة تدفق الدم لديهم، ومع ذلك فإن اللحوم الحمراء أسوأ خيار للطعام لأنها يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب، ما يؤدي إلى تراكم الترسبات وتضيق الشرايين.

4. منع السمنة: اللحوم الحمراء يمكن أن تسهم في السمنة مثل الأطعمة السكرية، نظراً لأن اللحوم ليست كربوهيدرات، ويفترض الكثير من الناس أنها خيار صحي ومع ذلك فإن اللحوم الحمراء غنية بالدهون المشبعة والسعرات الحرارية غير المفيدة، ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والسكري وضعف صحة العظام.

5. منع مشاكل الهضم: تؤدي الشيخوخة إلى ضعف الجسم، ما يجعل من الصعب هضم الطعام، ويعاني العديد من كبار السن من عسر الهضم، لكنهم لا يعرفون ذلك، وأكثر علامات عسر الهضم شيوعاً هي تغيرات الوزن غير المبررة، وحرقة المعدة، وصعوبة البلع، ويمنع تجنب الأطعمة مثل اللحوم الحمراء زيادة الحمل على الجهاز الهضمي.

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